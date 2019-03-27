MARKA mali destek için toplandı

Toplantının açılışında konuya ilişkin bilgiler veren Genel Sekreter Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızca hazırlanıp, yönetim kurulumuzun kabul ettiği ve Bakanlığımızın da onayladığı 2019 yılı mali destek programları kapsamında bu yıl sonuç odaklı olarak 3 kalem, 3 başlık açıklayacağız. İlki imalat sanayine yönelik mesleki eğitimin güçlendirilmesi, ikincisi üretim altyapılarının güçlendirilmesi ve üçüncü programımız da turizme yönelik olanlardır. Bu programlar kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik olup, desteklerimizin toplamı 20 milyon TL’dir. İmalat sanayine yönelik mesleki eğitimi desteklemek, üretim altyapılarını, kültür ve turizm altyapılarını desteklemek’ diye 3 ana başlık altında bunları belirlemiş olduk. Her ne kadar muhatabımız kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak belirlenmişse de, kar amacı güden kuruluşlar da bundan yeterince istifade edeceklerdir. Eğer biz iyi yetişmiş iş gücünü, üretim altyapılarını yeterince desteklersek, kar amacı güden kuruluşlar da bu mali destek programından İlleri için yeterince istifade edip bunu sağlamaya çalışacaklardır” diye konuştu.

Genel Sekreter Dr. Mustafa Çöpoğlu, “2023 vizyonuna uygun olarak elbette ki her il üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. TR42 bölgesi içerisindeki Sakarya, Yalova, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerimiz de kendi üzerlerine düşen çalışmaları bu hedef doğrultusunda oluşturmaya çalışıyorlar. Kalkınma Ajanslarımızın yetkili uzmanlarının yapmış olduğu bu çalışmaları çok kıymetli buluyoruz, ancak bu kıymetli çalışmaların sonuç alması için bu tanıtımda, bilgilendirmede ortaya konacak olan proje tekliflerine yeterli katılımın sağlanması da, çok önem arz etmektedir. Bu programa emek veren bütün sekretarya arkadaşlarımızı, Kalkınma Ajansı personelimizi tebrik ederken, tanıtım toplantısına katılan herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

2019 yılı Mali Destek Programlarına dair bilgilendirme sunumunun da yapıldığı toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.