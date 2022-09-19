Marka marka 19 lt damacana su fiyatları



Haber: Nesrin Altuntaş

Damacana fiyatları son dönemde sürekli olarak artırılmaya başlandı. Markalar tarafından yapılan yeni fiyatlandırmayla birlikte 19 litrelik damacana fiyatları el yakmaya başladı. Herkes tarafından en hijyenik ve pratik şekilde su ihtiyacını karşılayan bir yöntem olarak görülen damacanalar firmalar tarafından vatandaşlara sunuluyor. Su ihtiyacını kolay ve daha hijyenik koşullarda sağlamak isteyen kişiler firmalardan su aboneliği alarak haftalık veya günlük olarak siparişlerini vermekte. Son zamanlarda yapılan damacana fiyatlarına yapılan zamla birlikte tüketiciler şikayet etmeye başlamış durumda.

Damacana fiyatlarına yeni gelen zamla birlikte dağıtıcı firmalar fiyat listesini güncellemiş durumda. Yapılan yeni zamlarla birlikte 19 litrelik damacana fiyatlarını sizler için hazırladık. Farklı markaların kalitesine ve üretim maliyetlerine göre fiyatlar yüksek oranda değişiklik gösterebilmekte.

Hayat 19 lt Su - 39,50 TL

Sultan 19 lt Su - 45,00 TL

Damla 19 lt Su - 33,00 TL

Buzdağı 19 lt Su - 27,00 TL

Kipa 19 lt Su - 25,15 TL

Kayın 19 lt Su - 48,90 TL

Pirsu 19 lt Su - 169,00 TL

Sırma 19 lt Su - 38,00 TL

Abant Depozitosuz 19 lt Su - 33,50 TL

Saka 19 lt Su - 35,50 TL

Hamidiye 19 lt Su - 29,50 TL

Abant 19 lt Pet Damacana Su - 93,50 TL

Aksu 19 lt Doğal Kaynak Suyu - 191,00 TL

Pınar 19 lt Pet Damacana Su - 37,00 TL

Abant 19 lt Cam Damacana Su - 45,00 TL

Nestle 19 lt Pet Damacana Su - 32,00 TL

Damacana fiyatları farklı dağıtım şirketlerine ve şehirlere göre farklılık gösterebilmektedir. 19 Litrelik damacana fiyatları Trendyol Hızlı Market verilerinden alınmıştır.