Marka Sepeti ve Tıkırtı açıldı

Haber: Esra Öztürk

Ünlü markaların ihraç fazlası kadın giyim ürünlerinin satışa sunulduğu Marka Sepeti ve Tıkırtı isimli mağazası Bolu halkının hizmetine açıldı. Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi Vali Konağı yanında hizmete giren Marka Sepeti ve Tıkırtı’nın açılışına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilimizin tanınmış iş insanları ile Bolulu vatandaşlar katıldı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Özcan, “Yeni iş yerinin iş yeri sahiplerimize, ailelerine ve tüm Bolumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu bölgemizin de ticari olarak tekrar eskiden olduğu gibi yeniden canlanmasına vesile olacaktır. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Özcan’ın ardından edilen dua sonrası kesilen kurdele ile Marka Sepeti ve Tıkırtı, resmen hizmete açıldı. Açılış sonrası davetliler mağazayı gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar.