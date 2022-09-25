MARKA’dan 1 milyon ile 2,5 milyon arasında hibe müjdesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) yürüttüğü “2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali destek Programı” kapsamında yapılan tanıtım toplantısında, kooperatif ve birliklere en düşük 1 milyon lira en yüksek 2 milyon 500 bin lira hibe verileceği duyuruldu.