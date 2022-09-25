MARKA’dan 1 milyon ile 2,5 milyon arasında hibe müjdesi

Haber: Süleyman Kurt
Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Hasan TAŞ, program dahilinde sağlanacak olan desteklerin kooperatif ve birlikler için iyi bir fırsat olduğunun öneminden bahsetti.
1 İLE 2,5 MİLYON LİRA ARASINDA DESTEK VERİLECEK
Kırsal Kalkınma ve Mali Destek Programı çerçevesinde hibe tutarının asgari 1.000.000 TL, azami tutar 2.500.000 TL olup, azami destek oranı %90 olacaktır.
SON TARİH 18 KASIM
Başvurular www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır.
Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir. Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022‘dir.