MARKA’dan BAİBÜ’nün iki projesine büyük destek

Haber: BMA

İmza Törenine Kültür Ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında desteklenmeye hak kazanan kurum ve işletmelerin yöneticileri katıldı. Törene, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sameddin Gündüz, Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TTMER) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Belenli ve Yeniçağa Yaşar Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakır Katıldı.

İmza töreninde destek almaya hak kazanan projelerin tanıtımları yapılırken MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU ile destek almaya hak kazanan kurum ve kuruluşların yetkilileri arasında “Proje Destek Sözleşmeleri” imzalandı.

BOR MADENİ, SÜPERİLETKEN MALZEMELERİN YAPIMINDA KULLANILACAK

BAİBÜ-TTMER adına hazırlanan proje MARKA Desteklerinden yararlanmaya hak kazanırken imza töreninde projenin detaylarını açıklayan Prof. Dr. İbrahim Belenli, proje ile amaçlarının elektromagnetlerde kullanılan yüksek performanslı bor tabanlı süperiletken tel üretmek olduğunu söyledi.

Yeniçağa Yaşar Çelik MYO tarafından hazırlanan “Gıda İşleme Bölümü Öğrencilerinin Yenilikçi Yaklaşımlarla Üretim Becerilerinin ve Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” projesi de MARKA Desteklerinden yararlanmaya hak kazandı. Yeniçağa Yaşar Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakır, Bu proje kapsamında öğrencilerin üretimde kullanacakları püskürtmeli kurutucu gıda ambalajı test cihazı gibi yeni cihazları üniversitemiz laboratuvar alt yapısına kazandırmış olacaklarını ve öğrencileri en iyi düzeyde yetiştirerek mesleki yeterliliklerini artıracaklarını ifade etti. Tören proje sözleşmelerinin imzalanması ardından sona erdi.