Haber: Aysun Beykoz

Gerede Meslek Yüksek Okulu adına Öğretim görevlisi Ayhan Milli ve Öğr. Görevlisi Recep Soluk katıldı. Törende Gerede Meslek Yüksek Okulu ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalandı.

2018 İmalat Sanayiine Yönelik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksek Okulu’nun yapmış olduğu TR42/18/MESLEK/0040 kodlu Deri, Tekstil, Ayakkabı ve Moda tasarım öğrencilerinin üretim ve tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi projesi 652.970,76 TL bütçe ile kabul edildi. Proje kapsamında Deri, Ayakkabı ve Moda tasarım Programına Tasarım, dikiş makineleri ve laser kesim makineleri alınarak Gerede Meslek Yüksek Okulu’nun eğitim ve öğretim kapasitesi güçlenecektir. Türkiye genelinde Deri, Tekstil, moda ve Ayakkabı, saraciye sektöründe yer alan çalışan ve işverenlerin bilgi birikimlerini artarak daha kaliteli ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye ve Gerede’nin üretimi ve ihracatı artacaktır. Deri, tekstil, ayakkabıcılık, moda ve saraciye alanında yeniliklere açık ve aldıkları 2 yıllık eğitimi pratiğe dönüştürme becerisi yüksek öğrenciler ile bu alanda tecrübesini artırmak isteyenler, sektördeki genç girişimciler, işe yeni başlayacak veya başlamış olan bireyler okuldan kısa süreli eğitimler alarak mesleki yeterliliklerini geliştireceklerdir.