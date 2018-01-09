HABER: ESRA ÖZTÜRK

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve girişimciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, desteklerin kar amacı güden firmalar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmak üzere iki kapsamda ele alındığını belirtti. Çöpoğlu konuşmasında, geçmiş yıllarda MARKA’nın destek kapasitesi hakkında da bilgi verirken, yaptıkları projeler hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, MARKA’nın ilimize verdiği mali desteklerin çok önemli olduğunu kaydetti.Bolu’nun teşviklerden maalesef yeteri kadar yaralanamadığını ve bu kapsam daMARKA’nın verdiği desteklerin son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Ateş, “Bu projeler çok önemli. Projeyi yazarken mutlaka destek alın. Bizler her zaman sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“BOLULU İŞ ADAMLARIMIZIN DA ÇOK ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEĞİNE İNANIYORUM”

Ülkemizin, her geçen yıl dünya ekonomisindeki payını artıran, gerek 2023 hedefleri gerekse daha uzun vadeli hedeflere kararlı adımlarla ilerleyen bir ülke olduğundan bahseden Bolu Valisi Aydın Baruş, “Ülkemiz gerçekleştirmiş olduğu ekonomik kalkınmada dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiş durumdadır. 2017 yılının 3.çeyreğinde de dünyanın en hızlı kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Bu kalkınma başarısında özel sektörümüzün payı çok büyük. Önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmede Türkiye’nin, dünyanın başta gelen ekonomilerinden biri haline gelmesinde özel sektörümüzün vazgeçilmez payı devam edecektir. Bu çerçevede de devletimizin gerek doğrudan destekleri gerekse Kalkınma Ajansları vasıtasıyla yapmış olduğu destekler çerçevesinde Bolulu iş adamlarımızın da bu kalkınma hamlesinde çok önemli roller üstleneceğine inanıyorum. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 5 ilimizi kapsıyor. Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerini içeriyor. Bu beş ilimiz MARKA Yönetim Kurulunda temsil ediliyor. Yönetim Kurulunda da aynı zamanda Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclis Başkanlarımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımız yer alıyor. MARKA’nın toplantılarında biz bölgemizin Türkiye ekonomisinde rolünü nasıl daha fazla artırırız ve illerimizi bundan nasıl faydalandırırız yönünde konuşuyoruz ve aynı zamanda da önümüzdeki yıllarda yapmayı planladığımız çalışmaları değerlendiriyoruz” dedi.

“ALDIĞIMIZ DESTEKLERİ ARTIRMAMIZ LAZIM”

2010 yılından bu güne kadar MARKA’dan 104 milyon civarında bir destek sağlanmış olduğunu katılımcılara aktaran Vali Baruş şöyle konuştu: “Bu desteklerden ilimizin nüfusuna göre almış olduğu destekler sevindirici düzeydedir. Son yıllarda bu destekler artan bir ivme kazandı. Özellikle güdümlü proje kapsamında Gümrük Binası projemiz vardı, bu bitme aşamasında ve bitince sanayicilerimizin gümrük işlemleri daha kolay gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan bir güdümlü projemiz daha gündemde. O da Gerede ilçemizdeki deri atıklarının değerlendirilmesi konusunda. Bu konuda da süreç devam ediyor. Bu güdümlü destek projelerinden yararlanmak çok önemli. Çünkü bu projeler bütün sanayicilerimizin çalışmalarına altyapı teşkil edecek nitelikte ve onları destekleyecek nitelikte. Diğer taraftan mali destek programında daajansımızher yıl önemli bir miktarda destek sağlıyor. Bu kapsamda da bu yıl 4 program açıklanıyor. Bu programlardan 2 tanesi özel sektöre yönelik 2 tanesi de kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE”

Sanayi ve hizmet sektöründe de insan altyapısının daha donanımlı hale getirilmesi, kaliteli insan gücünün işgücü piyasasına arz edilmesi, üretimin nitelikli hale getirilmesi bakımından son derece önem taşıyor. Bu çerçevede de İl olarak mesleki ve teknik eğitime verilecek destekten layıkıyla yararlanmamız lazım. Bu noktada da özellikle mesleki ve teknik okullarımıza çok önemli roller düşüyor. MARKA’nınBolu Ofisi ve Ticaret ve Sanayi Odası ileişbirliği çerçevesinde son derece yararlı projeler üretilmesini bekliyorum. Yine aynı şekilde üniversitemizden de bu yönde destek bekliyoruz. Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitimin sanayiyle ortaklaşa çalışması için önemli bir proje yürütüyoruz. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde 40 derslikli mesleki ve teknik lisemizin inşaatı devam ediyor. İnşallah 2 yıl içerisinde bunu faaliyete almayı planlıyoruz. Aynı zamanda bu binamızın yanında 7 tane atölye binası inşa edilecek ve bundan sonra çocuklarımız sanayi sektörüyle iç içe ve onlarla birlikte pratik eğitimini alarak yoluna devam edecek. Çünkü Türkiye’nin geleceği mesleki ve teknik eğitimde. Bolu’da Mesleki ve teknik eğitimin genel eğitimdeki payı sevindirici bir düzeyde ama bunun niteliğini artırmamız lazım.

“KONAKLAMA SAYISINI EN KISA SÜREDE 1 MİLYONUN ÜZERİNE TAŞIMALIYIZ”

Diğer taraftan ilimiz turizm alanında yeni atılımlar gerçekleştiren bir il. Bugün itibariyle turizm alanında 8 bin yatak düzeyinde bir kapasitemiz var ama bunu en kısa zamanda 10 binin üzerine ve daha sonra da daha ileri rakamlara taşımak durumundayız. Aynı zamanda da bu tesislerimizdeki yatak doluluk oranını da artırmak durumundayız. 2016 yılı sonu itibariyle ilimizde 850 bin civarında yıllık konaklama var. Bu konaklama sayısını en kısa sürede 1 milyonun üzerinde taşımak ve sonraki yıllarda daha da artırmalıyız. Diğer taraftan da termal turizm alanında da sevindirici gelişmeler var. Bu alanda da özellikle devre mülk yapımı konusunda önümüzdeki yıllarda Bolu’nun 15-20 bin yatak kapasitesi rakamlara ulaşması mümkün hale gelecek.

“UMARIM İLİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLUR”

Mali destek programlarından birisi de üretim altyapısının geliştirilmesi, küçük ölçekli altyapı çalışmalarının desteklenmesi programı. Bu da sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu gerek teknolojik altyapı gerekse insan altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir program olacak. Bunun içerisinde de OSB’lere rol düşüyor. ARGE birimlerinin güçlendirilmesi ve teknolojik çalışmalara alt yapı hazırlayacak projelerin üretilmesi son derece önemli. Bu programlar kapsamında ilimizin bu yıl gerektiği gibi destek alması için tüm sanayici ve iş adamlarımızdan, kar amacı gütmeyen kuruluşlarımızdan güzel çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Bu programların hem Bolu için, hem bölgemiz için hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

DESTEKLEMELER AKTARILDI

Programın devamında ise MARKA Proje Uygulama Birimi Başkanı Şevket Kırıcı, 2018 yılında yapılacak desteklemeler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.