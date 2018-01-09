banner133

banner101

09 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • MARKA’nın 2018 yılı mali destek programları açıklandı

    Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın(MARKA) 2018 yılı mali destek programının bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Baruş, MARKA’nın mali destek programları kapsamında ilimizin 2018 yılında gerektiği gibi destek alabilmesi için tüm sanayici ve iş adamlarımızdan, kar amacı gütmeyen kuruluşlarımızdan güzel çalışmalar yapmasını istedi.

    09 Ocak 2018 Salı 10:25
    Bu haber 118 kez okundu
    MARKA’nın 2018 yılı mali destek programları açıklandı

    HABER: ESRA ÖZTÜRK

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve girişimciler katıldı.

    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, desteklerin kar amacı güden firmalar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmak üzere iki kapsamda ele alındığını belirtti. Çöpoğlu konuşmasında, geçmiş yıllarda MARKA’nın destek kapasitesi hakkında da bilgi verirken, yaptıkları projeler hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

    Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, MARKA’nın ilimize verdiği mali desteklerin çok önemli olduğunu kaydetti.Bolu’nun teşviklerden maalesef yeteri kadar yaralanamadığını ve bu kapsam daMARKA’nın verdiği desteklerin son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Ateş, “Bu projeler çok önemli. Projeyi yazarken mutlaka destek alın. Bizler her zaman sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

    “BOLULU İŞ ADAMLARIMIZIN DA ÇOK ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEĞİNE İNANIYORUM”

    Ülkemizin, her geçen yıl dünya ekonomisindeki payını artıran, gerek 2023 hedefleri gerekse daha uzun vadeli hedeflere kararlı adımlarla ilerleyen bir ülke olduğundan bahseden Bolu Valisi Aydın Baruş, “Ülkemiz gerçekleştirmiş olduğu ekonomik kalkınmada dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiş durumdadır. 2017 yılının 3.çeyreğinde de dünyanın en hızlı kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Bu kalkınma başarısında özel sektörümüzün payı çok büyük. Önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmede Türkiye’nin, dünyanın başta gelen ekonomilerinden biri haline gelmesinde özel sektörümüzün vazgeçilmez payı devam edecektir. Bu çerçevede de devletimizin gerek doğrudan destekleri gerekse Kalkınma Ajansları vasıtasıyla yapmış olduğu destekler çerçevesinde Bolulu iş adamlarımızın da  bu kalkınma hamlesinde çok önemli roller üstleneceğine inanıyorum. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 5 ilimizi kapsıyor. Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerini içeriyor. Bu beş ilimiz MARKA Yönetim Kurulunda temsil ediliyor. Yönetim Kurulunda da  aynı zamanda Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclis Başkanlarımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımız yer alıyor. MARKA’nın toplantılarında biz bölgemizin Türkiye ekonomisinde rolünü nasıl daha fazla artırırız ve illerimizi bundan nasıl faydalandırırız yönünde konuşuyoruz ve aynı zamanda da  önümüzdeki yıllarda yapmayı planladığımız çalışmaları değerlendiriyoruz” dedi.

    “ALDIĞIMIZ DESTEKLERİ ARTIRMAMIZ LAZIM”

    2010 yılından bu güne kadar MARKA’dan 104 milyon civarında bir destek sağlanmış  olduğunu katılımcılara aktaran Vali Baruş şöyle konuştu:  “Bu desteklerden ilimizin nüfusuna göre almış olduğu destekler sevindirici düzeydedir. Son yıllarda bu destekler artan bir ivme kazandı. Özellikle güdümlü proje kapsamında Gümrük Binası projemiz vardı, bu bitme aşamasında ve bitince sanayicilerimizin gümrük işlemleri daha kolay gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan bir güdümlü projemiz daha gündemde. O da Gerede ilçemizdeki deri atıklarının değerlendirilmesi konusunda. Bu konuda da süreç devam ediyor. Bu güdümlü destek projelerinden yararlanmak çok önemli. Çünkü bu projeler bütün sanayicilerimizin çalışmalarına altyapı teşkil edecek nitelikte ve onları destekleyecek nitelikte. Diğer taraftan mali destek programında daajansımızher yıl önemli bir miktarda destek sağlıyor. Bu kapsamda da bu yıl 4 program açıklanıyor. Bu programlardan 2 tanesi özel sektöre yönelik 2 tanesi de kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik.

    “TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE”

    Sanayi ve hizmet sektöründe de insan altyapısının daha donanımlı hale getirilmesi, kaliteli insan gücünün işgücü piyasasına arz edilmesi, üretimin nitelikli hale getirilmesi bakımından son derece önem taşıyor. Bu çerçevede de İl olarak mesleki ve teknik eğitime verilecek destekten layıkıyla yararlanmamız lazım. Bu noktada da özellikle mesleki ve teknik okullarımıza çok önemli roller düşüyor. MARKA’nınBolu Ofisi ve Ticaret ve Sanayi Odası ileişbirliği çerçevesinde son derece yararlı projeler üretilmesini bekliyorum. Yine aynı şekilde üniversitemizden de bu yönde destek bekliyoruz. Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitimin sanayiyle ortaklaşa çalışması için önemli bir proje yürütüyoruz. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde 40 derslikli mesleki ve teknik lisemizin inşaatı devam ediyor. İnşallah 2 yıl içerisinde bunu faaliyete almayı planlıyoruz. Aynı zamanda bu binamızın yanında 7 tane atölye binası inşa edilecek ve bundan sonra çocuklarımız sanayi sektörüyle iç içe ve onlarla birlikte pratik eğitimini alarak yoluna devam edecek. Çünkü Türkiye’nin geleceği mesleki ve teknik eğitimde. Bolu’da Mesleki ve teknik eğitimin genel eğitimdeki payı sevindirici bir düzeyde ama bunun niteliğini artırmamız lazım.

    “KONAKLAMA SAYISINI EN KISA SÜREDE 1 MİLYONUN ÜZERİNE TAŞIMALIYIZ”

    Diğer taraftan ilimiz turizm alanında yeni atılımlar gerçekleştiren bir il. Bugün itibariyle turizm alanında 8 bin yatak düzeyinde bir kapasitemiz var ama bunu en kısa zamanda 10 binin üzerine ve daha sonra da daha ileri rakamlara taşımak durumundayız. Aynı zamanda da bu tesislerimizdeki yatak doluluk oranını da artırmak durumundayız. 2016 yılı sonu itibariyle ilimizde 850 bin civarında yıllık konaklama var. Bu konaklama sayısını en kısa sürede 1 milyonun üzerinde taşımak ve sonraki yıllarda daha da artırmalıyız. Diğer taraftan da termal turizm alanında da sevindirici gelişmeler var. Bu alanda da özellikle devre mülk yapımı konusunda önümüzdeki yıllarda Bolu’nun 15-20 bin yatak kapasitesi rakamlara ulaşması mümkün hale gelecek.

    “UMARIM İLİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLUR”

    Mali destek programlarından birisi de üretim altyapısının geliştirilmesi, küçük ölçekli altyapı çalışmalarının desteklenmesi programı. Bu da sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu gerek teknolojik altyapı gerekse insan altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir program olacak. Bunun içerisinde de OSB’lere rol düşüyor. ARGE birimlerinin güçlendirilmesi ve teknolojik çalışmalara alt yapı hazırlayacak projelerin üretilmesi son derece önemli. Bu programlar kapsamında ilimizin bu yıl gerektiği gibi destek alması için tüm sanayici ve iş adamlarımızdan, kar amacı gütmeyen kuruluşlarımızdan güzel çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Bu programların hem Bolu için, hem bölgemiz için hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

    DESTEKLEMELER AKTARILDI

    Programın devamında ise MARKA Proje Uygulama Birimi Başkanı Şevket Kırıcı, 2018 yılında yapılacak desteklemeler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. 

    Anahtar Kelimeler: Doğu, Marmara, Kalkınma, Ajansı’nın(MARKA), 2018

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YAŞAM ÇİZGİSİ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Tüm Belediye ve Hizmet İşçileri Sendikası”ndan
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PASSOLİG mi DEDİNİZ?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Adam Yerine Koymak
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MAHZUNİ YE SAYGI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BOZKURT – LOTUS OLAYI UNUTULMASIN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109