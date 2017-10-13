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13 Ekim 2017 Cuma
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    • Market Hırsızları tutuklandı

    Bolu’da, bir markete girerek hırsızlık yapan 3 kişi, polis ekiplerinin baskınıyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

    13 Ekim 2017 Cuma 10:30
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    Market Hırsızları tutuklandı

    Haber: Semih Baykal

    Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi üzerinde

    Bir markete E.E., F.E. ve E.E. hırsızlık yapmak için girdi. Marketin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler marketin içerisinde üç kişiyi fark etti ve takviye ekip istedi. Polisler takviye ekibin gelmesiyle beraber hırsızları suçüstü yakaladı. Sakaraya’dan Bolu’ya geldiği öğrenilen üç hırsız gözaltına alındı. Hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, çaldıkları para polisler tarafından market sahibine geri verildi.

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