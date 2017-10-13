Haber: Semih Baykal

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi üzerinde

Bir markete E.E., F.E. ve E.E. hırsızlık yapmak için girdi. Marketin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler marketin içerisinde üç kişiyi fark etti ve takviye ekip istedi. Polisler takviye ekibin gelmesiyle beraber hırsızları suçüstü yakaladı. Sakaraya’dan Bolu’ya geldiği öğrenilen üç hırsız gözaltına alındı. Hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, çaldıkları para polisler tarafından market sahibine geri verildi.