Market ve fırınlarda denetimlere devam

Haber: Aysun Beykoz

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, Bolu Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de marketlerde ve fırınlarda denetimlerinin arttırdı. Fırsatçılık yapmak isteyenlere göz açtırmayan ekipler denetim ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürürken aynı zamanda koronavirüs önlemleri kapsamında da bilgilendirme yaptı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Koranavirüs önlemleri kapsamında yapılan bilgilendirme denetim ve kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor... Bizler sizler için dışarıdayız... Sizler de bizler için evde kalın... Hayat eve sığar...” ifadelerine yer verildi.