Marketler ve ulaşımla ilgili ek genelge

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelgede marketlerin çalışma saatleri, müşteri sayıları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları için yeni tedbirler alındı. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: “İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

İÇERDEN MÜŞTERİ ÇIKMADAN BAŞKA MÜŞTERİ İÇERİYE ALINMAYACAK

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

KAPASİTESİNİN YÜZDE 50’Sİ ORANINDA YOLCU KABUL EDECEK

İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.”