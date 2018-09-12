Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu İl Ticaret Müdürü Ersin Terzi’nin de katıldığı denetimlerde, okul ürünleri ve kırtasiye malzemelerinde, ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarının kontrolü, ürünlerin garanti belgesi ve tanıtma kılavuzunun bulunup bulunmadığı ve son günlerde haksız fiyat artışı olup olmadığını kontrol edildi.

Kırtasiye ürünleri denetimi hakkında İl Müdürü Terzi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ticaret İl Müdürlüğü olarak denetimlerimizde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı söz konusu olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Haksız fiyat artışı tespit ettiğimiz ürünler hakkında Ticaret Bakanlığımıza bildirimde bulunuyoruz.

Okulların açıldığı bugünlerde kırtasiye ve okul malzemesi alacak olan tüketicilerimiz, öncelikle satın alınan her ürünün etiketini incelemeli, üretici ve ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Güvenli alışveriş için etiketlerdeki “CE” markasının bulunması ve “EN 71 standardına uygundur” ibaresinin bulunması önemlidir. Özellikle çanta, suluk gibi ürünlerde velilerin çok hassas olması gerekiyor. Boyası çıkan kokusu ağır olan ürünler ağır metal içeriği nedeniyle çocukların sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır. Merdiven altı diye tabir edilen markası modeli belli olmayan ürünler tercih edilmemeli. Boya ve yapıştırıcılarda su bazlı olanlarda tercih edilmelidir. Kurumsal yerlerden alışveriş yapılması önemli olup, sorun yaşadığınızda muhatabınız belli olmalıdır.”