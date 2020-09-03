Marlinho’dan 3 Yıllık İmza

Haber: Volkan Yılmaz

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Marlon Matheus da Silva ile üç yıllık sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

Marlon Matheus da Silva'yı tanıyalım

24 Mart 1996 Brezilya doğumlu olan Marlinho, futbola Tigres takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Duque de Caxias, Aalesund ve son olarak Kongsvinger takımlarında forma giydi. 26 yaşındaki Marlinho, orta sahada görev yapıyor. Marlinho geçtiğimiz sezon takımına gol katkısı sağlamayı başaramadı.