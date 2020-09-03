Haber: Volkan Yılmaz
Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Marlon Matheus da Silva ile üç yıllık sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.
Marlon Matheus da Silva'yı tanıyalım
24 Mart 1996 Brezilya doğumlu olan Marlinho, futbola Tigres takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Duque de Caxias, Aalesund ve son olarak Kongsvinger takımlarında forma giydi. 26 yaşındaki Marlinho, orta sahada görev yapıyor. Marlinho geçtiğimiz sezon takımına gol katkısı sağlamayı başaramadı.
Marlinho’dan 3 Yıllık İmza
Boluspor bu sezon ilk yabancı transferini Brezilyalı isim Marlinho le yaptı. Marlinho 3 senelik sözleşmeyi imzaladı.
Haber: Volkan Yılmaz
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