Haber: Ceylan Beykoz

Tüketici Fiyatları Endeksi, Mart 2018 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2018 Mart ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mart ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde % 0,88 oranında artarken, Türkiye genelinde % 0,99 olarak artış gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre (Son 1 yıllık) ise bölgedeki fiyat artışı %10,14 oranı ile Türkiye ortalaması %10,23’ün 0,09 puan altında gerçekleşti.

TÜİK’ten yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, %0,88 değişim oranı ile en fazla atış gösteren 17. istatistiki bölge olmuştur. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde Mart ayında fiyatı en çok artan madde %45,10 ile Karnabahar olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-22,37 ile Kaban (Kadın için) olmuştur.

2003 = 100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi Türkiye’de bir önceki aya göre %2,68 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,54 arttı Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,35 artış gösterdi. Aylık en fazla artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; %5,91 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %3,60 ile ana metaller, %2,85 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %5,00, elektrik ve gaz %0,84, deri ve ilgili ürünler %0,78 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında gerçekleşti Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mart ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.”