Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi, Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya gelen meclis üyeleri gündeme dair maddeleri oylayarak kararlar verdiler. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın başkanlığında geçen toplantıda, imar tadilat başvuruları görüşülürken, mecliste ki diğer bir gündemi birim müdürlüklerinden gelen konular oluşturdu.

Bolu Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci toplantısının ise 9 Mart Perşembe günü olmasına oy birliği ile karar verildi.