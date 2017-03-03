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03 Mart 2017 Cuma
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    • Mart ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldiği muhtarlar toplantısında sporseverleri sevindirecek 3 yeni projenin müjdesini verdi.

    03 Mart 2017 Cuma 09:41
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    Mart ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

    Haber: BMA

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz katıldığı Mart ayı muhtarlar toplantısında sporseverleri sevindirecek projelerin müjdesini verdi. Toplantıda konuşan Yılmaz, “Uluslararası yarışmaların yapılacağı Off Road, Moto Kros ve Veledrom diye adlandırılan bisiklet pistini Bolu’ya kazandıracağız.” dedi.

    Bolu merkeze bağlı 43 mahallenin ihtiyaç ve taleplerini görüşmek üzere Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Birimi tarafından düzenlenen aylık muhtarlar toplantısı Perşembe günü öğleden sonra gerçekleşti. Çakmaklar Mahallesi sosyal tesisinde yapılan Mart ayı muhtarlar toplantısına Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Nurettin Doğanay, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Merkez Mahalle Köy ve Mahalle Muhtarı Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, muhtarlar ve daire müdürleri katıldı.

    Çakmaklar Mahallesi’ndeki gelişim sunumla anlatıldı

    Toplantıda ilk olarak katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Yemek duası sonrası Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan, mahallesinin gelişimini anlatan “Dünden bugüne Çakmaklar Mahallesi” sunumu gerçekleştirdi. Daha sonra ise muhtarlara, halk ekmeği, bisiklet yolları, trafik parkı, bilim ve teknoloji merkezi gibi proje ve çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

    Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sunum sonrası muhtarlara yaptığı konuşmada, toplantı gündemindeki çalışmaları değerlendirdi. Yılmaz, Trafik Parkı konusunda yaptığı açıklamada, “Tabii burayı biz Milli Eğitim Müdürlüğüne veya Şoförler Derneği’ne vereceğiz. Okullardaki öğrencilerimizin trafik bilincini aşılamak için bizim yaptığımız bir proje. Burayı kullanacak olan okullar” dedi.

    Bisiklet yollarına ilişkin ise Başkan Yılmaz, “21 kilometresi tamamlandı. Bu yıl içerisinde bisikletler ile insanlarımız bütünleşecek. İnsanlarımızın bu yolları kullandırmamız gerekiyor. Çok yoğun bir araç trafiği var. Bu araçlar hem hayatı zorlaştırıyor hem de hava kirliliğine neden oluyor. Eğer biz bisiklet kullanımını arttırabilirsek sağlığımızı kazanacağız. Yani öyle bir noktaya gelmişiz ki her yere arabayla gidiyoruz. Bu, sağlığımız açısından büyük bir problem” ifadelerini kullandı.

    Halk ekmeğine hakkında da görüş bildiren Başkan Yılmaz, “Amacımız, fakir fukara için uygun ekmek üretmek” dedi. Günlük ekmek üretimine ilişkin bilgiler de veren Başkan Yılmaz,  “Hedefimiz ise en kalitesini üretmek. Çok dikkat etmiş olmamıza rağmen ufak tefek sıkıntıları maalesef görüyoruz. Takriben Bolu’daki ekmek tüketiminin yüzde 10’unu üreteceğiz. Bu da günde 15 bin ekmeğe tekabül ediyor.” diye konuştu.

    Off Road, Moto Kros ve bisiklet pisti müjdesi

    Belediye Başkanı Yılmaz, konuşmasında son olarak Çakmaklar Mahallesi sınırları içinde hayata geçirilecek 3 yeni projenin de müjdesini vererek, “Uluslararası yarışmaların yapılacağı Off Road, Moto Kros ve Veledrom diye adlandırılan bisiklet pistini Bolu’ya kazandıracağız. Bolu’muz gelecekte turizm kenti olacaksa bunlara da ihtiyacımız var. Bunlar Çakmaklar Çamlığı’nın ötesindeki bölgeye inşa edilecektir” dedi. Toplantı, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan’a ev sahipliği nedeniyle teşekkür plaketi takdim edilmesiyle son buldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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