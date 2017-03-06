Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarının ilk oturumu Pazartesi günü başladı. Merkez İlçe Küplüce köyü Merkez mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor görüşüldüğü ilk oturumda söz konusu tahsisin uygun olduğu belirtilen rapor oy birliği ile kabul edildi. Ardından Kıbrıscık Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak üzere yardım bölümünden 45.000 TL. ödeneğin Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasını kararlaştıran meclis üyeleri, Merkez İlçe Yeniköy köyüne içme ve kullanma suyu tahsis edilmesi talebini incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale etti. Toplantıda son olarak Kıbrıscık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 2017 yılında görev yapmak üzere Abdülselam Gülen isimli hayırsever oy birliği ile seçildi.