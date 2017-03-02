BASIN BÜLTENİ

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşecek olan İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarının ilk oturumunda Merkez İlçe Küplüce köyü Merkez mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Ardından Kıbrıscık Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak üzere yardım bölümünden 45.000 TL. ödeneğin Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporu ele alacak olan meclis üyeleri Merkez İlçe Yeniköy köyüne içme ve kullanma suyu tahsis edilmesi talebini karara bağlayacak. Toplantıda son olarak Kıbrıscık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 2017 yılında görev yapmak üzere 1 Hayırsever vatandaş seçilecek.

07 MART SALI

Mart Ayı toplantılarının Salı günü gerçekleşecek oturumunda Merkez İlçe Yuva köyü Merkez, Aşağı ve Kütükçüler Mahalleleri ile Merkez İlçe Bağışlar köyü Kadılar (öte) mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek raporlar görüşüldükten sonra Merkez ilçe Muratlar köyü yeni yerleşim yerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı onaylanıncaya kadar 3194 sayılı imar kanununun 27. Maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerince işlem yapılması konusunda İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülüp karara bağlanacak. Toplantıda ayrıca Bolöztur A.Ş.ne ait aracın İl Özel İdaresine satın alınmasına ilişkin

Komisyon raporu görüşülecek.

08 MART ÇARŞAMBA

Çarşamba günü gerçekleşecek oturumda ise Merkez İlçe Yumrukaya köyü 1 pafta, 1382 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli II.Konut alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması, Merkez İlçe Güneyfelakettin köyü 904 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz için 1/5000 ölçekli nazım imar planı

ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması, Merkez İlçe Çatakören köyü 2078 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz için1/5000 ölçekli nazım imar planı ve

1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporları görüşecek olan meclis üyeleri, Mengen İlçesi Nazırlar köyü ve mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesi talebini karara bağlayacak.

09 MART PERŞEMBE

Perşembe günü gerçekleşecek toplantıda Göynük İlçesi Tepebaşı köyü 152 ada 5 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Konut Dışı Kentsel çalışma alanı (Akaryakıt – LPG İkmal İstasyonu) amaçlı uygulamalı imar planının onaylanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülecek. Ardından Merkez ilçe, Değirmenbeli köyü, Elmalık deresinde bulunan Q=3,00lt./sn. debilik dere suyunun Q=0.15 lt./sn. debilik kısmını kiralanması için kira süresinin belirlenmesine ilişkin Çevre ve Sağlık komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporlar görüşüldükten sonra mülkiyeti il Özel idaresine ait İzzet Baysal Caddesindeki iş merkezinde bulunan Bolu

Müftülüğüne tahsisli dükkanların tahsis süresinin uzatılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor görüşülüp karara bağlanacak.

10 MART CUMA

Toplantıların Cuma günü gerçekleşecek son oturumunda ise Mengen ilçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adı altında faaliyet gösteren 2 adet Özel Okulun fiziki yapısı ve öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek.