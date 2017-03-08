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08 Mart 2017 Çarşamba
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    • Mart Ayı toplantıları devam ediyor

    İl Genel Meclisinin Mart Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların Çarşamba günü gerçekleşen oturumunda 7 madde görüşülerek karara bağlandı.

    08 Mart 2017 Çarşamba 13:46
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    Mart Ayı toplantıları devam ediyor
    BASIN BÜLTENİ
    Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi mart Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların son oturumunda 7 madde görüşülürken, toplantı öncesi 08 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlandı. Meclisin tek kadın üyesi olan Emine Erdal’a tüm meclis üyeleri adına Meclis Üyesi Zeki Ozulluoğlu tarafından çiçek takdim edildi. Daha sonra 2016 yılı Denetim komisyonu Raporu meclise sunuldu. Komisyon Başkanı Yusuf Gökçe, birim müdürlükleri ile yapılan görüşmeler sonucu oluşan raporu meclis üyelerine aktardı.
    Ardından Merkez İlçe Yumrukaya köyü 1 pafta, 1382 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli II.Konut alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması, Merkez İlçe Güneyfelakettin  köyü 904 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz için 1/5000 ölçekli nazım imar planıve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması, Merkez İlçe Çatakören köyü 2078 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz için1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık  Komisyonundan gelen raporlar görüşüldü. Raporlar oy birliği ile kabul edilirken, Mengen İlçesi Nazırlar köyü ve  mahallelerine içme ve kullanma suyu  tahsis edilmesi talebi incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Merkez ilçe Elmalık Köyü Erenleraltı mevkiinde bulunan Q=2.00 lt/sn.lik kaynak suyunun Q=0.50 lt/sn.lik kısmının kiralama süresinin belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 
    Toplantı, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hesaplarında yol yapım çalışmaları için bulunan 2.500.000 TL. ödenek ile nerelere, ne kadar asfalt yapılacağının planlanması için İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından çalışma yapılması kararıyla sona erdi.   


    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisinin, Mart, Ayı

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