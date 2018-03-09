Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında hafta boyunca devam eden İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantıları sona erdi. Cuma günü gerçekleşen son oturumda ilk olarak Mengen İlçesi Kavacık köyü Merkez (Gökmenoğlu) mahallesine mevcut içme suyunun tahsis edilmesi talebi görüşüldü. Talep oy birliği ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilirken, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe Ömerler Köyünde bulunan ve kira süresi sona eren maden suyu tesislerinin satışının yapılması veya kiraya verilmesi konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Komisyon raporuna göre söz konusu yerin 15 yıl süreyle kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Mengen İlçesi, Teberikler Köyü hudutlarında bulunan tapunun 74 parsel nosunda kayıtlı ve üzerinde imamevi bulunan 160 metrekarelik taşınmazın Teberikler Köyü tüzel kişiliğine tahsisinin yapılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyon raporuna göre Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 141.000 TL. ödenek aktarılmasına, 2018 yılı İl Özel İdare bütçesinin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kısmındaki bölümler arasında aktarma yapılmasına karar verildi.

Toplantı, İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantılarının 02 Nisan Pazartesi günü başlamasının kararlaştırılması ile sona erdi.