Mart ayı zam şampiyonu biber oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde Mart ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 38,59 ile Çarliston Biber olurken, onu yüzde 35,22 ile Sivri Biber, yüzde 11,07 Fındık, yüzde 7,14 ile koli gönderme ücreti ve 6,25 artış ile benzin takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -21,96 ile Ispanak olurken, onu da sırasıyla yüzde -14,50 ile Salatalık, yüzde -13,54 ile yeşil soğan, -9,04 Sweatshirt (çocuk için) ve -7,68 Tablet (bilgisayar) takip etti.