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15 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Mart Ayında Süt Hijyeni Eğitimleri Başlıyor

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında, hijyenik süt eğitimi ve dağıtımı hakkında eğitim verilecek.

    15 Şubat 2017 Çarşamba 15:14
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    Mart Ayında Süt Hijyeni Eğitimleri Başlıyor

    Basın Bülteni

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında, süt üreticilerine süt taşıma, içerisinde ki maddeler ve üretim hakkında eğitim verileceği duyuruldu.

    Geçtiğimiz yıllarda resmi gazetede yer alan maddelerde çiğ inek sütünde30 oC deki koloni sayısı her mililitre için 100.000 Adet/mlnin altında,Somatik hücre sayısı ise 400.000 adet/ml nin altında olmak zorunda olduğu bildirildi. Bakanlığımız gelecek yıldan itibaren yukarıdaki bu kriterleri zorunlu tutulacak.

    Bu nedenle ilgili Bakanlık ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında sütün üretimi,toplanması,depolanması ve nakliyesinde çalışanların süt hijyeni konusunda eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla bir protokol imzalandı.İmzalanan bu protokol gereği İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından il merkezi ve ilçelerinde yukarıda adı geçen yönetmelikle taşıması gereken bakteri sayılarına uygun çiğ süt üretimi ,sütün bozulmasına etken nedenler, köyde peynir ve tereyağı yapım teknikleri hakkında  eğitimler  verecek. İl/İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri işbirliği içerisinde verilecek olan eğitimlere, özellikle bayan çiftçilerin katılması bekleniyor.

    Ayrıca bu eğitimlerde kamuoyunda “Ayşe Teyze’nin Sütü” diye bilinen çiğ sütün satışına yönelik Bakanlık yakında çıkacak tebliği ile ilgili bilgilendirmeler de yapacak.

                İlk etapta Bolu Merkez ilçe başta olmak üzere Mudurnu  ve Mengen İlçelerindeki  toplam 12 köy ve Bolu Büyük Kapalı Pazarında satış yapan üreticilerin eğitimi programa alındığı bildirildi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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