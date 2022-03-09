Mart kapıdan baktırdı!



Haber: C. Kutay Aykan

Dün akşam saatlerinde sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Gece boyu etkili olan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırmaya devam ediyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre kar kalınlığı ölçümlerinde kent merkezinde 16 santimetre, Abant 75 santimetre ve Kartalkaya 2 metre 50 santimetreyi geçti. 14 Mart Pazartesi gününe kadar kar yağışının devam edeceği ve kent merkezinde kar kalınlığının 25 santimetreyi geçeceği tahmin ediliyor.5 gün daha etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, “Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.

BOLU DAĞINA DİKKAT!

Öte yandan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Sisin de etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücülerden kurallara uymalarını istedi.