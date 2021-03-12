Mart karı kapıdan baktırdı





Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar etkisini gösteriyor. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği Abant'ta gölün yüzeyi buz tuttu. Abant'ta gece saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde kara bıraktı.Bolu Dağı'nda ise kar ve sis etkisini artırdı. Bolu Dağı'nda sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

ABANT BUZ TUTTU;

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçerken, gölün çevresinde bulunan ağaçlar ve tepeler beyaza büründü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu Abant Gölü'nün yüzeyi de dondu. Kar ile tabiat parkında güzel manzara oluştu. Abant'a arkadaşlarıyla kamp yapmak için gelen İlker Kölgelikaya, Yedigöller ve Düzce Samandere Şelalesi'nin ardından Abant'a geldiklerini söyledi.

Kölgelikaya, Abant'a daha önce bahar aylarında geldiğini belirterek, "Daha önce geldiğimde kar yoktu. Karla daha farklı oluyor. Bayağı soğuk oluyor. Kamp için geldiğimiz için hazırlıklıydık, sorun yaşamadık. Burası normal zamanda çok kalabalık oluyor. Şu an sakin. Doğayla baş başa olmak güzel. Şu an buradaki manzara eşsiz" diye konuştu.

DAĞ KARA TESLİM;

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişi ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, Kaynaşlı, 1, 2 ve 3. viyadükler arasında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Güzergahta görev yapan polis ile Karayolları ekipleri, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıyor. Yetkililer, bölgede akşam etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı, sürücülere yanlarında çeki halatı ve zincir bulundurmalarını tavsiye ediyor.