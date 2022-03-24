Mart’ın sonu bahar havası





Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bolu ve çevresinde hafta sonundan itibaren güneş yüzünü göstermeye başlayacak. Yarın, Cumartesi ve Pazar günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Bolu, Salı gününden itibaren hafta boyunca güneşli bir havaya sahip olacak. Pazar gününden itibaren artmaya başlayacak hava sıcaklıkları gelecek hafta sonunda 18 dereceleri bulacak.

İŞTE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU;