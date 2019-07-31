Masada otururken kafasını klima düştü

Haber: C. Kutay AYKAN

İlginç kaza olayı saat 16.00 sıralarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında meydana geldi. Özel Öğretim bölümünde memur olarak çalışan Ayşegül Güler’in, masasının arkasındaki duvarda takılı bulunan klima bir anda vidalarından kurtularak, Güler’in başına düştü.

Büyük bir gürültüyle memur Güler’in başına düşen klimanın ardından ofiste kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ofiste yaptıkları müdahale sonrası Güler’i tedbir amaçlı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, bir müddet daha hastanede müşaade altında tutulacağı öğrenildi.