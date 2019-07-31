Maşallah her meslekten var

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda Mengen ilçesinde izinsiz define aramaya çalışan 4 kişi yakalandı.

Maşallah her meslekten var


Haber: C. Kutay AYKAN

İzmir’den, Mengen ilçesine gelerek kaçak define aramaya çalışan inşaat işçisi Ö.E., dekorasyoncu N.T., elektrikçi K.O. ve kaynakçı H.R.İ. suçüstü yakalandılar. Kazı bölgesinde ve şahısların 35 plakalı aracında yapılan aramada; 2 adet kürek, 2 adet kazma, 3 adet değişik boy ve kalınlıkta şiş, 1 adet hilti ucu, 1 adet manivela, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet jeneratör ele geçirildi.

Hemen hemen her meslekten olan 4 kaçak define avcıların KOM ve Jandarma’da alınan ifadelerinin ardından Savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 14:37
Esra Öztürk

Esra Öztürk

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