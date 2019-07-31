Maşallah her meslekten var



Haber: C. Kutay AYKAN

İzmir’den, Mengen ilçesine gelerek kaçak define aramaya çalışan inşaat işçisi Ö.E., dekorasyoncu N.T., elektrikçi K.O. ve kaynakçı H.R.İ. suçüstü yakalandılar. Kazı bölgesinde ve şahısların 35 plakalı aracında yapılan aramada; 2 adet kürek, 2 adet kazma, 3 adet değişik boy ve kalınlıkta şiş, 1 adet hilti ucu, 1 adet manivela, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet jeneratör ele geçirildi.

Hemen hemen her meslekten olan 4 kaçak define avcıların KOM ve Jandarma’da alınan ifadelerinin ardından Savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 14:37