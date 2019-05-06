Masallarımız masaya yatırıldı

Haber: Aysun BEYKOZ

İmza töreninden önce bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Daire Başkanı Vildan Satık, çalışmaları hakkında bilgi vererek, projenin detaylarını anlattı.

Satık, proje kapsamında, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde kayıtlı masallarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Araştırmalarda, masalla ilgili 143 yazılı belgeden 435 adet, dinlenen 41 adet ses bandından ise 71 adet masal tespit edilmiştir. Bakanlığımızın taşra teşkilatında görev yapan folklor araştırmacıları tarafından 38 ilde gerçekleştirilen saha araştırmaları sonucunda ise 278 adet masal derlemesi genel müdürlüğümüze ulaştırılmış olup diğer illerdeki çalışmalar halen devam etmektedir." şeklinde konuştu.

"Anadolu Masallarından Seçkiler"in hazırlanması ve yayınlanması hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Satık, genel müdürlük ve paydaşlarıyla Türk masal geleneğinin yaşatılması ve çocuklarla buluşturulmasını sağlamak üzere "Türk Masal Külliyatı" hazırlama çalışmalarının büyük bir azim ve şevkle sürdürüldüğünü belirtti.

"ARTIK ANNELER ÇOCUKLARINI MASALLA UYUTSUN"

AKM Başkanı ve proje yürütücüsü Dr. Zeki Eraslan ise AKM'nin çalışmaları ve görevleri hakkında bilgi verdikten sonra projenin detaylarına değindi.

Türk Masal Külliyatı'nın Türk sözlü anlatı geleneğinin günümüze taşınması suretiyle aslında yapmaya çalıştıkları faaliyetin bir derleme hareketi olduğuna vurgu yapan Eraslan, "Bugüne kadar sözlü anlatı geleneği çerçevesinde yer alan masallarımız AKM'nin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile bir araya getirilecek. Unutulmaya yüz tutmuş olan masalcılık geleneği, masal geleneği yeniden kamuoyunun takdirlerine arz edilecektir." dedi.

Eraslan, masalların Türk kültüründe çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"Artık anneler çocuklarını masalla uyutsun. Bu çok önemli. Unutulmaya yüz tutmuş bir hakikat. Somut olmayan bu kültürel mirasımızı canlı tutmak bizim vatan ve millete bir vefa borcumuzdur. Nasıl ki, Kültür ve Turizm Bakanlığımızda ciddi anlamda bir derleme ve veri varsa Türk Dil Kurumu Başkanlığımız da ağız araştırmalarından şu an 400'e yakın bir masalı derlemiş durumda. Bu çalışma neticesinde bu masalların tamamı bir külliyat şeklinde yayınlanacak."

"ÇOCUKLARIMIZ, YABANCI MASALLARLA EĞLENİP ONLARI EZBERLİYOR"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu da çocukların yabancı müzik, masal ve hikayelerle büyütüldüğünü söyleyerek, "Tatil yerlerine gittiğiniz zaman Almanca vesair dillerden masallarla çocukları eğlendiriyorlar ve bizim çocuklarımız bu şekilde onları ezberliyorlar maalesef. Bu çok acı bir şey. Ben de bir babayım. Kaç tane masal biliyorum? Bilmiyorum. Hakikaten bu projenin millet adına, insanlık adına, yeni nesil adına çok çok kıymetli bir şey olduğunu ve bunun ete kemiğe bürünebileceğini gördük." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, AKM Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Türk Masalları Külliyatı'nın derlenmesi ve yayınlanması hususunda iş birliği protokolü imzalandı.

Çalıştaya ve protokol imza törenine, Hekimoğlu, Eraslan ve Satık'ın yanı sıra Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan ve Prof. Dr. Mehmet Naci Önal ile masal alanında çalışmaları bulunan Türkiye'nin değişik üniversitelerinde görev yapan çok sayıda bilim insanı katıldı.

"Türk Masal Külliyatı-I (Türkiye Sahası)" Projesi kapsamında, Türkiye sahası masallarını içine alan bir araştırma yapılarak, öncelikle şimdiye kadar yapılmış lisans ve lisansüstü çalışmalar, derlemelerle devam eden bütün masal çalışmaları değerlendirilmesi amaçlanıyor. Masala emek veren herkesin, paydaş olduğu projede Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Türk Halk Bilimi alanında çalışanların projeye bilimsel katkılarının olması bekleniyor.