Maske denetimi yeniden başladı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte şehir merkez nüfusunun artması, kovit vakalarının bir türlü inişe geçmemesi nedeniyle maske denetimine yeniden başlandı. Kısa bir süre ara verilen denetimler şıklaştırılarak, kurallara uyulması konusunda yunus ekipleri motosikletlerinden anons yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Kurallara uymayan vatandaşlar, yunus ekipleri tarafından güzel bir dille uyarılmaya çalışılırken, isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, görevli polislere; “Bir tane Avrupa ülkesi bir hafta önce yasakları kaldırdı” demesi üzerine polis memuru; “Avrupa ülkesindeki durum ile bizim ülkemizdeki durumun farklılıklar gösterdiğini anlayabilecek bir insana benziyorsunuz” cevabını vermesi üzerine ısrar eden vatandaş, “Ne gibi farklılıklar mesela? Bizim ne farkımız var? Çin’de dediler Çin’de hiçbir şey yok” açıklamasının ardından polis memuru, “Maskeyi kendi sağlığımız için takalım” açıklamasıyla ilginç bir diyalog yaşandı.