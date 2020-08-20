Maske, mesafe ve hijyen denetimi

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında ilimiz Gerede ilçesinde de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile Kaymakam Vekili Nurhalil Özçelik başkanlığında yapılan denetimlere Belediye Başkanvekili Ergün Çakır da katıldı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Bağdu, Şehit Fatih Kalu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Eda Yücel, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, İlçe Tarım Müdürü Mutlu Yıldız, STK temsilcileri ve muhtarların da eşlik ettiği denetimlerde esnaf ve vatandaşların kurallara riayet ettiği gözlemlendi. Denetimlerin Bakanlık tarafından belirlenen plan dahilinde devam edeceği ifade edildi.