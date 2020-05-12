Maske polemiğinde 2. Perde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Düzce CHP İl Başkanı Haluk Demir Belediye Başkanı Faruk Özlü’nünBELMEK’in ürettiği maskelerden 3.000 âdetinin Bolu AK Parti İl Başkanlığına gönderdiğini eleştirdi. Demir, ‘Özlü’nün yaptığı AK Parti Belediyelerine yakışır bir davranıştır’ dedi.

Düzce CHP İl Başkanı Haluk Demir yaptığı açıklamada;

“Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün Düzce Belediye Şirketinin ürettiği maskelerden 3.000 âdetini Bolu AKP İl Başkanlığına gönderdiğini öğrenince nedense hiç şaşırmadım. Halktan toplanan vergilerden payına düşeni halkı ile paylaşmak yerine kendi partili il Başkanına vererek kendi oydaşı ile paylaşmak tam AKP Belediyelerine yakışır bir davranıştır. Akabinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju ÖZCAN’nın 15.000 maskeyi Düzce’de 5 Partiye eşit sayıda ayırım gözetmeksizin hediye etmesi siyasi anlayışının kalitesini ortaya koymaktadır. Bizler onun için Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Sizlerde onun için Tayyip’in partisisiniz. Biz onun için her şeyimizi halk ile paylaşırız sizse Belediye Başkanı olmanıza rağmen hala size Bakanım diyenlerle paylaşırsınız. Ama unutmayın insanlar bakarken bazen göremezler” dedi.