Maske satışında üst limit 1 TL

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve salgının sebep olduğu panikten yararlanan fırsatçılara karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadele kapsamında atılan en önemli adımlardan birisi maske üretiminin artırılması ile halka ücretsiz maske dağıtılması ve maske satışının koşulsuz şartsız yasaklanması oldu. Ancak yurt genelinde bölge bölge maskeye ulaşım sıkıntısı yaşandı. Günlerce eczanelerden mesaj gelmesini bekleyen vatandaşlar, maske satın alacakları herhangi bir kurum bulamadıkları için de konuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Vatandaşın eleştirileri, eczacılar odalarının çağrıları ile kamuoyuna taşındı. Eczacılar odaları, belirli aralıklarla yaptıkları çağrılarla maskelerin satışın serbest olması gerektiğini savundu.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maske satışının başlayacağını belirtti. Bunun ardından yetkililer tarafından yeni düzenlemeler gözden geçirilirken son olarak Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek. Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi.