Maskeleri ücretsiz dağıtacaklar

Haber: BMA

Maske kullanma zorunluluğunun gelmesi sonrası harekete geçen Mengen Belediyesi, çevre illerden maske siparişi verdi. Koronavirüse karşı artan maske talebine cevap vermek isteyen Belediye, aldığı maskeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtacak. Vatandaşlardan gelen maske talebiyle ilgili Mengen Belediyesinden yapılan açıklamada, Bir çok vatandaşımızın koruyucu maskeyi temin edememesi, Dün geceye kadar kullanım zorunlu tutulmaması, mevcut piyasada zor bulunması, olanların da fahiş fiyatlarda satılması nedenleriyle vatandaşlarımızın bu konuda bir mağduriyet yaşamamaları için, Mengen Belediyesi bu zor günlerde önce sağlık diyerek fedakarlıklar yapmaya devam etmektedir. Elimizdeki maskelerin de tükenmiş olması sebebi ile çevre illerimizden, yeni maske siparişi vermiş bulunmaktayız. Kısa bir süre içersinde elimize ulaşacaktır. Bu maskeler ücretsiz bir şekilde tüm ihtiyaç sahibi halkımıza dağıtılacaktır” ifadelerine yer verildi.