Maskenin buraya mı takılması lazım

Haber: C. Kutay Aykan

Büyük Kökez yolu üzerinde esnaflık yapan sürücüler park edilmemesi gereken yerlere araçlarını çekerek kurallara ihlal etmeye devam ediyorlar. MOBESE kameralarından plakaları tespit edilip ceza yemek isteyen bu uyanık sürücüler, plakalarını kapatmak adına ilginç yollara da başvurmaya devam ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde plakalarının görülmemesi için araç plakalarının önlerine sandalye, havlu, tabela gibi aksesuarları koyarken bu seferde uyanık bir sürücü ağzını ve burnunu kapatması için kullanması gereken maskeyi plakasına takarak, hiç hoş olmayan bir yola başvurdu. Ne var ki Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü motorize ekibinden bu uyanıklık kaçmadı ve aracın plakasına cezai işlem uyguladı. Uyanıklık nereye kadar!