Maskesiz sokağa çıkan cezayı yiyecek

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimi günlerde Bolu Valisi Ahmet Ümit, il genelinde sokağa maskesiz çıkılmaması için talimat vermişti. Vali Ümit’in talimatı sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Cuma akşamı whatsapp uygulaması üzerinden online olarak toplandı.

İL GENELİNDE MASKESİZ DOLAŞMAK YASAKLANDI

Gerçekleştirilen toplantıda maske kullanımına ilişkin resmi karar alındı. Konuyla ilgili Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Hıfzıssıhha Meclisimizin 03.04.2020 tarih ve 20 nolu kararıyla: il ve ilçelerimizde meskenler dışında; iş yerlerinde, marketlerde, toplu çalışılan yerlerde, pazar yerlerinde çalışanlar ve müşterilere, caddelerde vatandaşlarımıza maske takmalarının zorunluluğu yönünde karar alınmış ise de, işbu kararımızın vatandaşlarımıza yeterince anlatılamadığı ve izah edilemediği dolayısıyla uygulamada yanlış algılamalara yol açtığı değerlendirildiğinden, önemine binaen konunun yeniden karar altına alınmasına, buna göre: ‘kontrollü sosyal yaşam’ süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları (sokak, cadde, meydan, her türlü işyeri, market, pazar, ticari, hususi, toplu tasıma araçları vb.) tüm alanlarda ağız ve burnun kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilmesine, güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”