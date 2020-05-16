Maskesiz sokağa çıkan yandı!

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs tehlikesine karşı daha önce Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanı olduğu İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından sosyal hareketliliğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi ve İzzet Baysal Caddelerinde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Alınan karar doğrultusunda caddelerde denetimler kolluk kuvvetlerince uygulanırken vatandaşların maske takma zorunluluğu kararına uygun şekilde hareket etmemesi üzerine Vali Ahmet Ümit harekete geçti.

Vali Ümit, verdiği talimat ile koronavirüs tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde sokağa maskesiz çıkılmasının yasaklanmasını istedi. Vali Ümit’in talimatıyla ilgili kararın birkaç gün içerisinde resmiyete geçerek uygulanacağı öğrenildi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKANA CEZA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ümit, salgının başlangıcında maske takma zorunluluğu ile ilgili bir karar aldıklarını, ancak vatandaşlarla yeterince iletişim kuramadıklarını belirterek, artık sokağa maskesiz çıkmanın yasak olduğunu söyledi. Bu kapsamda maskesiz dışarı çıkanlara cezai yaptırım uygulanacak.