Master Chef'in Bolulu Jürisi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Master Chef Türkiye'nin en sert mizaçlı, en sert eleştirilerle yarışmacıları yerin dibine sokan jürisi Mehmet Yalçınkaya her ne kadar bu yönlerinden dolayı eleştirilse de yüreği sevgi dolu bir insan; sert görünüşünün altında yufka gibi bir yüreği olduğunu biliyoruz. Hele o tadım sırasındaki iştahlı yemek yemesi ile fark yaratıyor.

Mehmet Şef başarıları ile Ülkemizi birçok kez temsil etmiş çok başarılı bir şef 1974 yılında Bolu’da dünyaya gelen Mehmet Yalçınkaya, 12 yaşındayken mutfakla tanışmış ve amcasının mutfağında geliştirmiştir kendisini. Bolulu olmasının da artıları çok fazla bu yolu çizmesinde, hevesi hiç kırılmamış ve hep aşçılığını destekleyen insanlarla büyümüş.

1988 yılında orta öğrenimini bitirmesiyle birlikte başarı merdivenlerini tırmanmaya başlıyor, sadece ülkemiz sınırlarında değil yurt dışında da başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kariyerinde büyük hedefleri olan Mehmet Yalçınkaya 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı mutfak kültürleri içerisinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında da birçok otel ve restoranda mutfak şefliği yapıyor. 2005 yılında Amerika'nın en prestijli gurme dergilerinden biri olan Culinary'de 'trend chef' olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. 2008 yılında Almanya’nın Erfurt şehrinde yapılan 'Ika Olimpiyade Der Köche A' kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. Aynı yıl 'Euroturkchefs Culinary Team' adlı takımı kuruyor ve ülkemizi birçok uluslararası yarışmada temsil eden bu takımın kaptanlığını yaptı. Başarıları saymakla bitmiyor: Türk mutfağıyla ilgili birçok fuar, festival ve yarışmalarda çeşitli madalya ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımının yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan şeflerden birisi oluyor hatta 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oluyor.

2018 TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödüllerinde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile 'En İyi Şef Ödülü'nün de sahibi oluyor. Bolulu Hemşerimiz Master Chef Jürisi Yalçınkaya’nın özel hayatı ise oldukça merak ediliyor. Mehmet Şef'in Sude adında bir kızı, Utkan ve Emre adında iki oğlu var. En küçükleri Sude Youtube'da içerik üretiyor ve eğlenceli videolar çekiyor. Ortanca oğlu Utkan ise babası Mehmet Şef'in izinden gidiyor. Şu an aşçılık eğitimi alan Utkan'ın babası gibi başarılı bir aşcı olma yolunda ilerliyor. Yalçınkaya’ların en büyüğü Emre ise babasına benzerliği ile dikkat çekiyor ve TV 8'de çalışıyor.