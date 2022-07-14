MasterChef Anıl aşadıklarıyla herkesi etkiledi

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye’nin en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef yemek yarışmasına Bolu’dan katılan 24 yaşındaki Anıl İsmail Kutucu, elendi ama başından geçenleri anlatarak adeta yürekleri dağladı.

Kendi ifadesi ile 14 yaşından beri aşçılık mesleği üzerine çok kan, gözyaşı ve ter gördüğünü belirten Anıl İsmail Kutucu ilk eleme turunda ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’na ‘tatlı patates püresi eşliğinde Cafe de Paris soslu bonfile’ servis etti. Şeflerin tadımı sonrasında, üç şef de kendisine ‘hayır’ oyu kullanınca bir üst tura çıkamayıp elendi.

USTASI KOLUNA TAVA BASTIRILMIŞ

Yemek yapma sevdasının hüzünlü hikâyesini anlatan Anıl, izleyenleri üzüntüye boğdu. Bolulu Anıl, ustasından gördüğü şiddeti milyonlarca izleyicinin gözleri önünde şöyle anlattı, “ustamın fiziksel ve psikolojik şiddeti nedeniyle, mesleğimi sevmeme rağmen bırakmak zorunda kaldım. Eleme yemeğinde yaptığım aynı yemeği, 14 yaşındayken yanlış şekilde yaptığım için ustam koluma sıcak tava bastırmıştı. Yarışmaya katılma amacım mesleği bırakmama neden olan ustalarıma ve herkese kendimi kanıtlamak” dedi.

Ne var ki Bolulu Anıl’ın yaptığı bu açıklama izleyenleri derinden üzerken, şiddet uygulayan ustanın da kim olduğu merak konusu oldu.

ANIL İSMAİL KUTUCU KİMDİR?

14 yaşından beri aşçılık ile ilgilenen ve Mengen Aşçılık Lisesi mezunu olan Anıl İsmail Kutucu, lisans eğitimini Turizm İşletme Bölümü üzerine aldı. Daha önceden 140 kilo olduğunu belirten Anıl, kendi çabasıyla 70 kilo vermeyi başarmış ve 5-6 yıl aşçılık yapıp mesleği bırakmış.