Masterchef Bolu’ya geliyor   

Haber: N. Halid Altundal

Tv8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef'in bir bölümünün Bolu’da çekilmesi ve Bolu’nun tanıtımının sağlanması için girişimlerde bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, pandemi süreci müsaade ettiği taktirde MasterChef Bolu çekimlerinin yapılacağını söyledi.

SÜREÇ EL VERİRSE BOLU’DA ÇEKİLECEK

Ülke genelinde reyting rekorları kıran yemek yarışma programı MasterChef’te jüri üyeliği yapan Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya ile yakın dost olan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu mutfağını dünyaya tanıtımına katkı sağlayacak bir adım attı. Bakan yardımcısı Fatih Metin, programın bir bölümünün Bolu’da çekilmesi için girişimlerde bulundu. Yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alan Bakan yardımcısı Fatih Metin, pandemi koşullarının el vermesi halinde MasterChef’in bir bölümünün Bolu’da çekileceğini söyledi.

BOLU MUTFAĞI TÜM DÜNYAYA TANITILACAK

MasterCehef’in Bolu yemeklerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Bakan Yardımcısı Metin; “Ülkemizin gastronomi merkezi olan Bolumuz, tanıtım anlamında maalesef istediğimiz seviyede değil. Bolulu aşçılarımız Türkiye’nin hatta Dünyanın dört bir yanında Türk mutfağına katkıda bulunurken, Bolu olarak biz yeterli tanıtımı yapamıyoruz. MasterChef programı bu anlamda Bolu’nun ve Bolu yemeklerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Türk Televizyonlarında böyle bir program varsa ve bu program böylesine büyük bir izleyici kitlesine ulaşıyorsa, bu programın içerisinde Bolu’nun olmaması büyük eksiklik olurdu. Bu düşünceyle yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Pandemi süreci el verdiği takdirde programın Bolu’da çekileceği sözünü aldım. İnşallah en kısa zamanda MasterChef Bolu çekimlerini gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.