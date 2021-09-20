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MasterChef  Eray nişanlandı

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'e yemek yarışmasında adını ülke genelinde duyuran Bolu’nun Mengen ilçesi doğumlu olan Eray Aksungur, İlayda Koyuncu ile nişanlandı.

MasterChef  Eray nişanlandı


Haber: Okay Özcan

        

Türkiye’nin en yüksek reytingine sahip programları arasında yer alan MasterChef’te yarıştığı dönemde Bolu halkının gönlünü kazanan Eray Aksungur aradığı aşkı buldu. Aksungur sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu paylaştı. İlayda&Eray çiftinin nişan fotoğrafı ve videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

MasterChef Eray, çektirdiği videoda nişanlısı İlayda Koyuncu’ya, 19 Ağustos da  “Hep zor günlerde hep sen benim yanımdaydın” şarkısı işliğinde, pırlanta yüzük hediye görüntüleri ve evlenme teklif etmesi videosu izlenme rekorları kırıyor.

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