MasterChef  Eray nişanlandı



Haber: Okay Özcan

Türkiye’nin en yüksek reytingine sahip programları arasında yer alan MasterChef’te yarıştığı dönemde Bolu halkının gönlünü kazanan Eray Aksungur aradığı aşkı buldu. Aksungur sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu paylaştı. İlayda&Eray çiftinin nişan fotoğrafı ve videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

MasterChef Eray, çektirdiği videoda nişanlısı İlayda Koyuncu’ya, 19 Ağustos da “Hep zor günlerde hep sen benim yanımdaydın” şarkısı işliğinde, pırlanta yüzük hediye görüntüleri ve evlenme teklif etmesi videosu izlenme rekorları kırıyor.