MasterChef Eray’dan samimi cevaplar

Haber: C. Kutay Aykan

Masterchef Türkiye yarışmasında gösterdiği başarı ile adından sıkça söz ettiren Bolulu Eray Aksungur, Sıcak Gündem canlı yayın programımızın konuğu oldu. Eray Aksungur, yarışma katılma serüvenini samimiyetle anlatırken desteklerinden dolayı Bolu halkına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Dedesinin vefat haberini yarışmadan elendikten sonra öğrendiğini söyleyen Aksungur, “Yarışmadan çıktığım gün dedemin vefatını babamdan öğrendim. Dedemi çok seviyordum sayıyordum bir yandan yarışma üzüntüsü bir yandan da eve dönecek olmanın heyecanı vardı fakat bu haber beni yıktı. Ama bolu halkı beni o kadar çok destekledi o kadar çok bağrına bastı ki buradan halkımıza, Tanju başkanımıza, sayın valimize ve Boluspor başkanına da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

‘YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM’

Yemeğe ilgisinin anne ve babasının çalışmasından dolayı evde yemek yaparak başladığını belirten Aksungur, “Bu mesleği kendim seçtim yüksek puan aldım, başka liselere gitme imkânım varken ben Mengen aşçılık okuluna gitmeyi ve bu alanda ilerlemeyi tercih ettim” şeklinde konuştu.

18. haftaya kadar yarışan Eray Aksungur ilk başta yarışmaya katılma düşüncesine uzak olduğunu anlatarak, “Çiçekçi bir İlker ağabeyim var. Onun desteğiyle videolu başvurumu yaptım ve ertesi gün kabul edildim. Başlarda eleneceğimi düşündüm, fakat baktım iyi ilerliyorum; bu işi yapabiliyorum dedim ve son 10’a kaldım” diye konuştu.

‘TÜRK VE OSMANLI MUTFAĞI’NI DÜNYAYA TANITMA PEŞİNDEYİM’

Yurtdışı ile ilgili şimdilik bir projesi olmadığını anlatan Aksungur, “İstanbul’da projelerim olabilir fakat şu an Bolu’yu bu kadar duyurmuşken, Bolu belediyesi ile birlikte Bolu mutfağının geçmişte kalan yemeklerinin gün yüzüne çıkmasını; bu yemekleri uluslararası mutfağa taşımayı ve bu mutfağı geliştirmeyi istiyorum. Başkanımızla birlikte büyük çalışmalarımız olacak. Türk mutfağını Osmanlı mutfağına dünyaya tanıtma peşindeyim” ifadelerini kullandı.

‘İMKANI OLMAYAN GENÇLER BANA ULAŞSIN’

Mutfağa ve yemeğe ilgisi olan gençlere de tavsiyelerde bulunan Aksungur, “Sektör çok büyüyor, ilgi de çok. 23 yaşında biri olarak gençlerimize şunu söylemek istiyorum çok fazla araştırsın imkanı olan gezsin imkanı olmayan internetten araştırmalar yapsın. Öncellikle ülkemizin mutfağını öğrensinler. Biz ülkemizin mutfağında başarılı olursak diğer uluslararası mutfakta da ülkemizi daha iyi temsil ederiz. Bolu’nun ovmaç çorbasını, keşli cevizli eriştesini geliştirsinler. Farklı sunmaya çalışsınlar ve uluslararası mutfağa sokmaya çalışsınlar. İmkanı olmayan arkadaşlar bana bir şekilde ulaşsınlar, ben elimden geldiğince öğretip yardımcı olacağım. Çünkü ben bu meslek için varım yani yemek benim için yaşam tarzı o yüzden elimden geldiği kadar destek olacağım” dedi.