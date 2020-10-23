Masterchef Eray’dan Şeflere Boluspor Süprizi!

Haber: N.Halid Altundal

Boluspor tişörtüyle çıktığı haftanın ilk programında takım kaptanlığını alan, ardından kaptanlık düellosunda rakibini yenen ve sonra da takım oyununu kazanan Bolulu yarışmacı Eray Aksungur yine yapacağını yaptı. Başarılı yarışmacı önceki gün yayınlanan programa Beypiliç Boluspor Kulübü tarafından yaptırılan 14 numaralı forma ile çıktı. Eray Aksungur daha sonra da programın şefleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’ya üzerlerinden isimlerinin yazılı olduğu 14 numaralı Boluspor formalarını hediye etti. Bu jest sonrası şeflerin oldukça mutlu olduğu görüldü.

“Gençliğimde Top Toplayıcısıydım”

Eray’ın forma jesti sonrası Boluspor ile ilgili anılarını anlatan Şef Mehmet Yalçınkaya çocukluğunda Boluspor maçlarında top toplayıcılık yaptığını ve kırmızı-beyazlı takımın Avrupa Kupalarında önemli maçlar oynadığını belirtti. Yarışmanın bir diğer şefi Somer Sivrioğlu ise Boluspor’un son yıllarda Süper Lig kapısından döndüğünü belirterek Eray Aksungur’a teşekkür etti.