Masterchef Eray’dan teşekkür

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye’nin en çok izlenen programlarından MasterChef’te Bolulu Eray rüzgarı esmeye devam ediyor. Her bölümde Bolu’yu ve Boluspor’u milyonlara tanıtan Bolulu Eray Aksungur’a verilen destek her geçen gün çığ gibi büyüyor. Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat, MasterChef Türkiye programında ilimizin gururu olan yarışmacı Eray ve jüri üyelerine büyük jest yaparak Boluspor forması gönderdi.

Yarışmanın 83. bölümüne Boluspor formasıyla çıkan Eray Aksungur, yarışmanın hemen başında gönderilen formaları Masterchef jürileri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’ya verdi. Formaları alan jüri üyeleri Başkan Abat’a teşekkür ettiler.

Yarışmada oldukça başarılı bir grafik çizen Masterchef Eray Aksungur yapılan bu jeste çektiği bir video mesajla teşekkür etti. Eray teşekkür videosunda, “Değerli Abdullah başkanım ve değerli Abantspor firması, formalarınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Somer şefimin, Danilo şefimin ve Mehmet şefimin de çok teşekkürleri var. Gerçekten Boluspor’u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum, hakeza Bolu’yu da aynı şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Nazik armağınınız için çok teşekkür ederim. Her zaman üzerimde bu formayı, bu armayı taşıyacağıma söz veriyorum ve Ve bütün Boluspor camiasına selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020, 14:28