MasterChef Mehmet Yalçınkaya’dan haber var

Tv8’de yayınlanan MasterChef Türkiye programının sevilen jürisi Bolulu Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda yarışmadan ayrılacağı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya’dan haber var

Ocak ayında final veren MasterChef Türkiye, bu yıl Temmuz ayında dördüncü sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanırken, MasterChef Mehmet Yalçınkaya hakkındaki iddialar gündem oldu.

Sosyal medyada, Mehmet Yalçınkaya’nın MasterChef Türkiye programının yeni sezonunda yer almayacağı ve yerine başka bir şefin geleceği tartışılmaktaydı.

INSTAGRAM’DAN YANIT VERDİ

Programın çok sevilen, tatlı sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında çıkan iddialara Instagram hesabından son noktayı koydu.

Mehmet Yalçınkaya’nın Instagram’da paylaştığı fotoğrafa “Masterchef Türkiye’yi heyecanla bekliyoruz yola devam” yorumu yapan takipçisine, Yalçınkaya, “ Devammmm” yazarak cevap verdi.

TAKİPÇİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Yalçınkaya’nın yorumu üzerine birçok takipçi sevinçlerini böyle dile getirdi.

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