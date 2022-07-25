MasterChef Türkiye yarışmacısı Melih Berkay Gündüz duygulandırdı!

MasterChef Türkiye 2022'i, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde tüm heyecanıyla devam ediyor. 20 Temmuz Çarşamba akşamı ekranlara gelen 15'inci yeni bölüme Rüstem, Melih ve Sami'nin düellosu damga vurdu. En iyi yemeği yaparak bir üst tura geçmeyi başaran ve lise eğitimini Bolu’da tamamlamış olan 21 yaşındaki yarışmacı Melih Berkay Gündüz’ün babasıyla ilgili sözleri yüreklere dokundu.

İKİNCİ TURDA BEYTİ MÜCADELESİ

İlk turda üç şeften de 'evet' alarak ikinci tura çıkmayı başaran Rüstem, Melih ve Sami; en iyi beyti kebabı yapmak için mücadele etti. 40 dakika içinde lavaşlarını yapıp, kebaplarını şişleyip servise hazırlayacak olan yarışmacılar, canla başla mücadele etti. Turun sonunda kebabında çiğlik olması ve sosu olmadığı için ilk veda eden Sami oldu. Rüstem ve Melih arasından üçüncü tura çıkmaya hak kazanan yarışmacı ise Melih oldu.

Somer Şef'in "Geçen yıl ikinci turda elendiğin yarışmada bu yıl üçüncü tura çıkmayı başardın" sözlerinden sonra konuşan Melih, "Bilmiyorum. Belki babam görüyordur" dedi ve duygulandı.

İNŞALLAH BABAM GÖRÜYORDUR. BABAMIN RUHUNA GİTSİN

Kendini toparlayıp sözlerine devam eden yarışmacı, "Geçen sene çünkü nasip olmadı. Zaten içimde bir belirsizlik vardı, 'geçerim, geçemem' diye. Bu sene buraya çok net geldim. Geçeceğimi bilerek geldim. İnşallah babam görüyordur. Babamın ruhuna gitsin" dedi.

BAZI ACILAR BİZİ OLGUNLAŞTIRIYOR

Melih'ten sonra tekrar konuşan Somer Sivrioğlu ise "Bazı acılar bizi olgunlaştırıyor. Bunu sende çok net gördük. Geçen yıl genç bir çocuk vardı karşımızda, bu yıl genç bir adam var. Bazen de böyle acılarımızla olgunlaşıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz de babanın arkanda olduğunu hissettik bugün. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

MELİH BERKAY GÜNDÜZ KİMDİR?

21 yaşında olan Melih Berkay Gündüz, profesyonel olarak 6 yıldır profesyonel mutfakta çalışıyor. Aşçılık yapmayı sevdiğini belirten Melih MasterChef’te iddialı olduğunu belirtiyor. Karabüklü olan Melih Berkay, İstanbul’da çalışıyor. Liseyi Bolu’da okuyan Melih, 2015 yılından lise mezuniyeti sonrasında Antalya’da otellerde çalışarak aşçılık mesleğine başlamış. Geçtiğimiz sezonda elemelere katılan Melih, üç şeften de 'evet' alarak bir üst tura geçmişti. Ancak ikinci turda yarışmaya veda etmişti. Şefler, Melih'in babasıyla geçen sene telefonla konuşmuştu. Babası kanser olan Melih, yeni sezona geldiğinde babasının geçen yıl elendikten 10 gün sonra kaybettiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 15:11