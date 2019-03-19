MasterChef’in marifetleri!

Murat Özdemir MasterhefTürkiye yarışmasında diskalifiye olmasının ardından papağanına işkence uygulayarak sosyal medyadan tepki toplayıp gözaltına alınmıştı. Toplumun her kesiminden büyük tepki alan Özdemir’den özür videosu geldi.Murat Özdemir yapılan şikayetlerin ardından gözaltına alınmış ve Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmişti.Murat Özdemir’in papağanı ‘Bahtiyar’ işkencenin ardından ameliyata alınmasına rağmen kurtarılamamış ve telef olmuştu. Bir Youtube kanalında özür videosu yayınlayan Özdemir “3 senedir bakmakta olduğum papağanımla çektiğim bir video kötü sonuçlar doğdu.Bundan dolayı bütün hayvan hakları savunucularından,papağanımdan,tüm insanlardan hatta Acun Ilıcalı’dan özür diliyorum. Lütfen özrümü kabul edin” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

MasterChef adlı yemek programıyla gündeme geliptanınan hemşerimiz Murat Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı canlı yayında papağanına yaptığıeziyetle büyük tepki toplamıştı. O canlı yayında Özdemir’in papağanın gırtlağını sıkarak, “Acun baba de lan”diye bağırması hayvan severlerin yoğun tepkisine neden olmuştu. Kuşun acı içerisinde çığlık atmasına aldırışetmeyen Özdemir “Öğretecemlan” diyor ve kuşun boğazını daha sert sıkıyor. Bu vahşice yapılan eziyetedayanamayan birçok hayvan sever Murat Özdemir’den Hayvan refahı yasasını ihlal ettiği gerekçesi ileşikayetçi oldu. Hayvan hakları örgütleri, emniyet güçleri ve savcıları göreve çağırdı.Ayrıca, Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtansabıkasının olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulamasıkapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 16:21