MasterChef’te bir Bolulu daha

Haber: Aysun Beykoz

MasterChef Türkiye'de ana kadrosu belli olurken kadroya dahil olan son isim Ebru Has oldu. MasterChef'in ilk 16 ismi arasına giren Ebru Has yaratıcılık oyununda hazırladığı yemekle jürinin onayını alan isim oldu. Aşçılık yapan 28 yaşındaki Ebru Has, yarışmaya Balıkesir'den katıldı. Voleybol geçmişi olan yarışmacı kanser hastalığını yenmeyi başarmış. Şeflerden aldığı evet oylarıyla ana kadroya girmeye hak kazanan Bolulu Ebru ayrıca pilates eğitmenliği de yapmaktadır. TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Günlerdir ana kadroyu seçmek için birbirinden farklı yemekler isteyen şefler 16 kişilik kadroyu tamamladı.

ZORLU SEÇİMLER BİTTİ

Deneyimli şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda olduğu yarışmanın 2020 kadrosuna girebilmek için yarışan yarışmacılar, günlerce ter döktü. Dün akşam son oyunları kazanarak ana kadroya giren isimler Gülşah ve Ebru oldu. MasterChef'in ana kadrosuyla birlikte pazartesi akşamı yeni yayınlanacak ilk bölümünde Ayyüce, Serhat, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal, Barbaros, Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir zorlu mücadele için ter dökecek