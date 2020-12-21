MasterChef’te elenen Eray oldu

Haber: N. Halid Altundal

MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık bölümünde 18. haftanın elenen ismi belli oldu. Eleme finalinde Somer Şef'in imza tabağına en yakın tabağı yapmak için yarışan yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken şefler yaptıkları tadımın ardından elenen ismi belirledi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada 5 yarışmacı son 4’e kalabilmek için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda yarışmadan elenen isim Bolulu Eray Aksungur oldu.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

On binlerce kişinin başvurduğu ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışmalarından olan MasterChef’te 5’inci olan Eray, elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı konuşmada, “Memleketimden senin gibi başarılı birisinin çıkması beni gururlandırdı” dedi. Jüri üyelerine teşekkür eden Eray arkadaşlarıyla gözyaşlarıyla vedalaştı.