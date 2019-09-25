MasterChef’ten Bolu’ya ziyaret

Haber: Aysun Beykoz

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki bulunan Topuk Yaylası tanıtıldı. MasterChef yarışmacıları Ampute Milli Takım sporcularına en iyi lezzeti sunmak için yarıştı. Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin 18. Bölümünde yarışmacılar Topuk Yaylasında ter döktü. Göl ve orman manzaralı Topuk Yaylası tesislerinde çalışma yapan Ampute Milli Takımı için yemek hazırladı. Milli oyunculara sunum yapan yarışmacılar, futbolcuların verdiği oylara göre değerlendirildi. Yapılan oylama sonucu dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. Bolulu olan MasterChef programının jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, programın sonunda Ampute takımına, Fenerbahçe Topuk Yaylası tesisi yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti. Ampute Milli Takımı ise Topuk Yaylasının doğal güzelliğine hayran kaldıklarını belirttiler.

Şef Mehmet Yalçınkaya Bolu’ya geldi

Topuk Yaylası’nda yapılan programın ardından Bolulu Şef Mehmet Yalçınkaya Bolu’ya gelerek ilimizde yıllardır faaliyet gösteren Hörmet Lokantası’nı ziyaret etti. Hörmet Lokantası sahibi Ahmet ve Emrullah Elikkaya kardeşler şef Mehmet Yalçınkaya’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.