Masum Türker’den Bolu molası

Haber: Aysun Beykoz

ANAP, DYP de uzun süre siyaset yapan Masum Türker 1999 yılında İstanbul’dan 21. Dönem DSP milletvekili seçildi. Ülke siyasetinde uzun yıllar adından söz ettiren Türker’in, 1999 yılında Kemal Derviş’in istifasının ardından ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 6.5 yıl DSP Genel Başkanlığı yapan Türker, 2015 yılında bu görevinden ayrıldı.

Masum Türker’in Bolu ilişkisi ise 1978-1982 yıllarında oldu. Türker bu yıllar arasında Gazi Üniversitesi Bolu İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.