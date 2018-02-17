Haber: Semih Baykal

İlimiz Sağlık Mahallesi Sigorta Sokak’taki bir evde yaşayan Nuray K. 19 yaşındaki oğlu Çağlar K.’yı evde bırakarak dışarı çıktı. Bir süre sonra eve dönen Nuray K. kapıyı çaldı. Ancak oğlunun kapıyı açmaması üzerine durumu çevredekilere haber verdi. Evin çevresinde bulunan esnaf kapıyı kırarak açtı. Eve giren Nuray K. oğlu Çağlar K.’yı tavana iple asılı halde gördü. Nuray K. durumu hemen 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri 19 yşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlu’nun öldüğünü öğrenen anne sinir krizleri geçirdi. Nuray K., "Keşke o kapıyı açıp, içeri girip oğlumu kurtarabilseydim" diyerek gözyaşı döktü. Anneyi sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri de yaşanan intihar olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan 'Mavi Balina' oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Herhangi bir sorunu olmadığı belirtilen gencin neden intihar ettiği ile ilgili olarak soruşturma sürüyor. Çağlar K.'nın cansız bedeni incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.